Beziehung zerstört: Wie Tom Cruise Adoptivkinder gegen Nicole Kidman aufhetzte

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die jüngste Tochter von Schauspieler Tom Cruise seinen Nachnamen abgelegt hat. Suri Cruise, die nach der Scheidung ihrer Mutter Katie Holmes von dem Schauspieler bei dieser aufgewachsen ist, nennt sich Berichten zufolge inzwischen offiziell Suri Noelle. Vater und Tochter sollen seit Jahren keinen Kontakt mehr haben. Das letzte Mal, dass Tom Cruise in Suris Gesellschaft abgelichtet wurde, war vor 14 Jahren - im Juli 2012, als die Promi-Tochter sechs Jahre alt war. Behauptungen, der Action-Star habe sich aufgrund der angeblichen Regeln von der Hollywoodsekte Scientology, der er angehört, von der heute 20-Jährigen distanzieren müssen, kursieren immer wieder. Insider geben Cruise die Schuld an dem Zerwürfnis. Nicole Kidman: Kein Kontakt zu Kindern aus Ehe mit Tom Cruise Doch während Suri die Verbindung zu ihrem Vater gekappt hat, ist das Verhältnis zu seinen Adoptivkindern Connor und Isabella umso enger. Dafür haben sich diese angeblich von ihrer Mutter Nicole Kidman distanziert. Das letzte gemeinsame Foto ist inzwischen fast 20 Jahre her. Gemunkelt wird, dass Scientology einen Keil zwischen Kidman und ihre Adoptivkinder getrieben haben soll. Auch Tom Cruise wird immer wieder vorgeworfen, er habe die Beziehung der beiden gemeinsamen Kinder zu ihrer Mutter sabotiert.

Connor und Isabella, die Kidman zusammen mit ihrem Ex-Mann Cruise während ihrer 2001 gescheiterten Ehe adoptiert hatte, haben sich wie ihr Vater beide Scientology verschrieben. Das Verhältnis zu ihrer Mutter gilt als zerrüttet. Bereits 2007 wurde bekannt, dass Kidmans Verhältnis zu ihren Adoptivkindern angespannt ist. Damals hatte die Schauspielerin, die mit Sänger Keith Urban zudem zwei Töchter hat, selbst gestanden: „Meine Kinder nennen mich nicht Mama. Sie nennen mich Nicole, was ich hasse und ihnen deshalb Vorwürfe mache.“ „Suppressive Person“: Kein gemeinsamer Auftritt seit 2007 In demselben Jahr hatte sich Kidman zum letzten Mal mit dem damals dreizehnjährigen Connor bei einer öffentlichen Veranstaltung gezeigt. Seitdem fanden keine gemeinsamen Auftritte mit ihrem Adoptivsohn und ihrer Adoptivtochter statt. 2012 berichtete das Magazin Vanity Fair in einem investigativen Artikel, dass Cruise Connor und Isabella regelmäßig zu Veranstaltungen von Scientology mitgenommen haben soll. Die Sekte habe die Kinder gegen Kidman aufgehetzt, indem sie als „Suppressive Person“ (Anmerkung: „unterdrückerische Person“) - also jemand, der als Scientology-feindlich gilt - gebrandmarkt wurde. Mitgliedern der Sekte ist der Kontakt zu derartigen Personen untersagt. Verbietet Cruise seiner Ex-Frau den Kontakt? Auch gegenüber Radar Online hatte ein Insider Tom Cruise für die schlechte Beziehung von Connor und Isabella zu Kidman verantwortlich gemacht. Diese würden alles befolgen, was er von ihnen verlange, hieß es.