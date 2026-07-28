Schon als Suri Cruise 2024 die Highschool beendet hat, wurde berichtet, sie habe sich von dem Nachnamen ihres berühmten Vaters Tom Cruise verabschiedet. In der Broschüre zu ihrer Highschool-Abschlussfeier wurde die heute 20-Jährige laut Page Six als „Suri Noelle“ angeführt, womit sie sich offiziell von ihrem Papa zu distanzieren schien. Tom Cruise: Seit Jahren kein Kontakt zu Suri Cruise, der zu seiner Tochter bereits seit Jahren keinen Kontakt haben soll, war bei der Zeremonie damals nicht anwesend. Anstatt seiner Tochter zu gratulieren, besuchte der Action-Star ein Konzert von Taylor Swift in London. Das letzte Mal, dass Tom Cruise in Suris Gesellschaft abgebildet wurde, war vor fast zwölf Jahren - im Juli 2012, als die Promi-Tochter sechs Jahre alt war. Nun heißt es, dass Suri auch rechtliche Schritte eingeleitet haben dürfte, um den Nachnamen ihres Schauspielervaters auch offiziell zu streichen.

Suri Noelle nutzt Nachnamen ihres Vaters offiziell nicht mehr Wie unter anderem das Magazin People berichtet, hat die Tochter von Tom Cruise und Katie Holmes den Nachnamen Cruise offiziell abgelegt und heiße nun Noelle. Öffentliche Aufzeichnungen sollen belegen, dass sie sich während ihres ersten Studienjahres an der Carnegie Mellon University in Pennsylvania im Oktober 2024 als Wählerin registrierte. Sie wurde im Allegheny County unter dem Namen Suri Noelle eingetragen, was darauf hindeutet, dass dies ihr offizieller Name ist.