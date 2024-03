Tom Cruise bangte um sein Image: Wegen Ex-Mann von Freundin getrennt

Über sein Liebesleben kann die Boulevardpresse nur spekulieren. Zuletzt wurde dem Action-Star 2020 eine Beziehung mit der Britin Hayley Atwell ("Avengers: Endgame") nachgesagt, seinem Co-Star in "Mission: Impossible"-Filmen. Dann hieß es Ende letzten Jahres, Cruise sei von der Mitte-30-jährigen britisch-russischen Prominenten Elsina Khayrova angetan.

Tom Cruise: Trennung wegen Khayrovas gesprächigem Ex-Mann?

Die angebliche Romanze scheint inzwischen aber wieder Geschichte zu sein. Ende Februar berichtete die Sun, dass die Beziehung gescheitert sei.

Cruise und Khayrova würden befreundet bleiben wollen, allein, weil sie im selben Apartment-Komplex in London leben würden, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen "Es wäre peinlich gewesen, wenn sie die Sache unschön beendet hätten und sie sich dann mal im Aufzug treffen", so ein vermeintlicher Insider aus dem Umfeld der beiden. "Die beiden sind sich nicht böse und für Tom hat die Beziehung einfach ihren Lauf genommen."