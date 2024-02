Einblicke in luxuriöses Liebesnest von Tom Cruise und Elsina Khayrova in London

Seit Mitte Dezember wird Tom Cruise eine Liaison mit der britisch-russischen High-Society-Lady Elsina Khayrova nachgesagt.

Die beiden seien laut der britischen Zeitung Daily Mail kürzlich einander küssend auf einer Party in London gesichtet worden. "Sie waren unzertrennlich - eindeutig ein Paar", schilderte ein Gast der Veranstaltung dem Boulevardblatt. "Er schien in sie vernarrt zu sein." Beide "verbrachten den größten Teil der Nacht tanzend" miteinander auf der Tanzfläche, hieß es damals.

Insider: "Es ist in Elsinas Kreisen bekannt, dass sie und Cruise Tom ein Paar sind" Vor wenigen Tagen berichtete die Daily Mail, der Hollywoodstar und die 36-Jährige seien sich in den vergangenen Wochen erheblich "näher gekommen." Cruise, der seine vermeintliche neue Beziehung bisher nicht offiziell bestätigt hat, habe auch regelmäßig in ihrem Londoner Apartment in Knightsbridge Zeit mit Khayarova verbracht. "Tom hat in Elsinas Wohnung übernachtet, die, wie man sich vorstellen kann, ein sehr schöner Ort ist. Sie genießen es, zusammen abzuhängen und machen trotz ihres Reichtums viele Dinge, die normale Paare tun", behauptete der Insider, der außerdem verriet: "Es ist in Elsinas Kreisen bekannt, dass sie und Tom ein Paar sind."

Kennengelernt haben sich der Schauspieler und seine vermeintliche neue Freundin Berichten zufolge angeblich über gemeinsame Freunde der High-Society der Stadt. "Tom ist in London zu einer beliebten Figur in der wohlhabenden Elite geworden", fügt die Quelle hinzu. "Was als einfache Freundschaft begann, entwickelte sich schnell zu etwas Besonderem." Einblicke in das geheime Liebesnest von Tom Cruise und Elsina Khayrova Jetzt gibt die Daily Mail Informationen über die Luxus-Wohnung von Elsina Khayrova preis, in der der Schauspieler regelmäßig seine Nächte verbringen soll.

Khayrova bewohne eine exklusive 10-Millionen-Pfund-Wohnung in London (ca 11,7 Mio. Euro). Der Daily Mail zufolge soll Cruise erst kürzlich dabei gesehen worden sein, wie er seine angebliche Freundin in ihrem luxuriösen Zuhause besucht hat. Das Apartment, in dem die beiden romantische Abende verbringen, soll über gleich vier Schlafzimmer, drei Empfangsräume, einen begehbaren Kleiderschrank und ein Ankleidezimmer verfügen. Es bietet außerdem einen atemberaubenden Blick über den Londoner Hyde Park.