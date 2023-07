Nach 13 Ehejahren: Tom Brady angeblich mit bekanntem Supermodel liiert

Das Weihnachtsfest werde nach der Trennung ganz anders aussehen, gab Brady daraufhin im Podcast "Let's Go! with Tom Brady, Larry Fitzgerald and Jim Gray" an. In einer Folge reflektierte er über die zu der Zeit bevorstehenden Feiertage, die er allein verbringe. "Es wird eine neue Erfahrung sein, die ich so noch nie gemacht habe und mit der ich lernen werde, umzugehen. Und ich denke, darum geht es im Leben", so Brady im Gespräch mit seinen Co-Moderatoren.