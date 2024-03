Töchter wollen in Hollywood durchstarten: Adam Sandlers Schauspiel-Tipp

Adam Sandler: Töchter sollen sich Beispiel an Carey Mulligan nehmen

"Wir sagen: 'Schaut euch Carey an'", sagte Sandler über Mulligan dem Magazin People, mit der er in seinem neuen Netflix-Science-Fiction-Drama "Spaceman" zu sehen ist.

"Ich liebe Carey" schwärmte Sandler. "Hören Sie, es sind Dinge, die sie in einem Film macht, ich könnte das auf keinen Fall tun. Das könnte ich auf keinen Fall. Ich schaue ihr zu und sage: 'Das ist einfach die nächste Stufe der Schauspielerei'", schwärmt Sandler.

Doch nicht nur Adam Sandler ist vom schauspielerischen Talent seines Co-Stars begeistert. Die Leistung Mulligan in "Maestro" brachte ihr auch eine Nominierung als Beste Hauptdarstellerin bei den diesjährigen Oscars ein.

Sandlers Töchter wuchsen am Filmset auf

Was vielleicht nicht alle wissen: Sandlers Töchter, inzwischen Teenager, arbeiten seit mehr als einem Jahrzehnt mit ihrem berühmten Vater an Filmen mit - auf IMBD werden unter ihren Namen jeweils zwanzig schauspielerische Auftritte gelistet. So waren Sadie und Sunny an der Seite ihres Vaters unter anderem in den Filmen "Grown Ups", "Jack & Jill" und "You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah" zu sehen.