Cillian Murphy: Asoziales Verhalten am "Oppenheimer"-Set

Gedreht wurde "Oppenheimer" in einer abgelegenen Wüste in New Mexico, in der es ein Hotel und ein Restaurant gab.

Cillian Murphy erklärt sein asoziales Verhalten bei "Oppenheimer"-Dreh

Matt Damon, der in dem Film an Murphys Seite als General Leslie Groves zu sehen ist, erzählte, dass die Darsteller immer gemeinsam speisten. Da sich der 47-jährige Murphy jedoch so sehr auf seine Figur konzentrierte, war er beim geselligen Beisammensein äußerst distanziert und lehnte Einladungen zum Abendessen oft ab.

Cillian Murphy hat inzwischen auf die Behauptung seines "Oppenheimer"-Co-Stars Damon reagiert und bestätigt, dass er nicht wie der Rest der Besetzung gerne Kontakte knüpfte.