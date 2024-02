Todesursache von Bobbie Jean Carter steht fest

Carters Tod war "Unfall"

Einem Bericht des US-People-Magazins zufolge starb Carter am 23. Dezember an einer "Vergiftung durch die kombinierte Wirkung von Fentanyl und Methamphetamin". Der Tod wurde als Unfall eingestuft. People bezieht sich auf Dokumente der zuständigen Gerichtsmedizin. Carter sei zunächst mit Herzstillstand in das St. Joseph's Hospital in Tampa (Florida) gebracht und um 8:02 Uhr für tot erklärt worden.

Schmerzmedikamente aus der Gruppe der Opioide - wie Fentanyl - führen bekanntlich zu Arzneimittelabhängigkeit mit schweren Folgen bis hin zur Atemlähmung. Das synthetische Opioid hat in den USA zu einem massiven Drogenproblem geführt. Die Droge ist rund 50-mal stärker als Heroin. Das Rauschgift ist nach Angaben des US-Justizministeriums die häufigste Todesursache von Menschen zwischen 18 und 49 Jahren. Ursprünglich ist Fentanyl ein starkes Schmerzmittel.

Methamphetamin ist eine synthetisch hergestellte Substanz mit aufputschender und stimmungsaufhellender Wirkung. Verkauft wird die Droge häufig in Form von kleinen Kristallen und ist dann besser bekannt unter dem Namen "Crystal Meth". Das Rauschmittel macht schnell abhängig und kann zu schweren Gesundheitsschäden führen.