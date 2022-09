Tod der Queen: Oprah wegen Aussage über Royal Family unter Beschuss

"Ich denke, in allen Familien – wissen Sie, mein Vater ist kürzlich verstorben, in diesem Sommer – und wenn alle Familien[mitglieder] zu einer gemeinsamen Zeremonie zusammenkommen, dem Ritual, ihre Toten zu begraben, gibt es eine Gelegenheit, Frieden zu schließen", sagte Oprah in einem Extra-Interview. "Und hoffentlich wird es das geben", fügte sie in Anspielung auf die britische Königsfamilie hinzu.