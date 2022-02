Tochter von Michael Jackson: Neues Liebesglück für Paris Jackson?

Am Valentinstag zeigten sich etliche Hollywood-Paare auf Social Media und feierten ihr gemeinsames Liebesglück. Die Paparazzi entdeckten zudem auch einige liebende Stars am Weg zu ihren romantischen Dates, wie etwa auch die Tochter von Michael Jackson. Paris Jackson wurde Hand in Hand mit einem neuen Mann an ihrer Seite fotografiert.

Neuer Freund? Paris Jackson zeigt sich mit Künstler Michael Bradley

Paris Jackson hatte wohl ein heißes Valentinstags-Date: Am Montagabend wurde die Tochter von Musik-Legende Michael Jackson vor dem Promi-Hotspot "Craig's" in West Hollywood Händchen mit dem Künstler Michael Bradley fotografiert.