Tochter von David Hasselhoff hat "ja" gesagt

Die US-Luxusimmobilienmaklerin Taylor-Ann Hasselhoff hat ihren Partner Madison Fiore geheiratet. Laut dem US-People-Magazin fand die Hochzeit der ältesten Tochter von Kultsänger David Hasselhoff mit 186 Gästen in der Kalifornischen Stadt Escondido statt. Hasselhoff habe die 32-Jährige demnach zu "Bittersweet Symphony" zum Altar gebracht - ein emotionaler Moment für die Braut.

"Ich fing an zu weinen, als ich meinen Vater sah, weil er so ein großes Licht in meinem Leben ist", sagte Hasselhoff gegenüber People. "Er ist auch sehr unterstützend und liebevoll. Er kümmert sich sehr um mein Wohlergehen und mein Glück."