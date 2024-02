Mutter spannte Tochter Freund aus: Skandalträchtige Spannungen im Cyrus-Clan

Hinter der Hochglanz-Fassade von Miley Cyrus ' Familie scheint es ganz schön zu brodeln. In einem explosiven Bericht von Us Weekly wird behauptet, dass die 56-jährige Matriarchin des Cyrus Clans, Tish Cyrus habe ihrer jüngsten Tochter, der 24-jährigen Sängerin Noah Cyrus , ihren Partner "gestohlen" habe.

Weder Noah noch ihr Bruder Braison, Cyrus nahmen an Tishs Hochzeit mit Purcell auf Miley Cyrus' Anwesen in Malibu teil. Damals gab es Gerüchte über böses Blut zwischen allen Parteien – Miley und ihre Schwester Brandi hielten angeblich zu Tish, während sich Noah und Braison mit ihrem Vater verbündeten.

Der Insider behauptete sogar, dass Miley am Hochzeitstag ihrer Mutter Sicherheitspersonal in ihrem Haus stationiert hatte, für den Fall, dass Noah versuchen würde, die Veranstaltung zu verhindern. Ein Insider erzählte Page Six, dass die Geschichte über Noah, Tish und Dominic Anfang des Monats angefangen hatte, in Hollywood die Runde zu machen.

Eine Quelle, die seit mehr als fünf Jahren eng mit Tish zusammenarbeitet, bezeichnete die Behauptungen über Purcell und Noah zwar als "dummen Klatsch" - die Gerüchteküche brodelt dennoch gewaltig. "Tish ist sowohl eine tolle Mutter als auch ein unglaublicher Mensch", verteidigt ein Freund die Produzentin. "Es tut mir leid, dass die Leute über sie klatschen."

Billy Ray Cryrus war in erster Ehe mit Cindy Smith verheiratet, von der er sich 1991 scheiden ließ. Tish hatte eine Adoptiv-Tochter namens Brandi und einen Sohn namens Trace, der ebenfalls von ihr adoptiert wurde, in die Beziehung mit Billy Ray mitgebracht. Er hat zudem Sohn Christopher Cody, dessen Mutter Kristin Luckey ist. Aus Billy Rays Ehe mit Tish gingen die Kinder Miley, Brasion und Noah.