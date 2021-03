Tina Turner spricht über belastende Erinnerungen an brutale Ehe mit Ike

Superstar Tina Turner hat in einem neuen Dokumentarfilm mit dem Titel "Tina", der das Leben der Musik-Ikone über die Jahrzehnte hinweg darstellt, über die Zeit des schrecklichen Missbrauchs, den sie während ihrer Ehe mit Ike Turner erlitten hatte, gesprochen.

Tina Turner: Noch heute leidet sie unter Flashbacks

Tina und Ike Turner lernten einander 1958 kennen und trauten sich vier Jahre später. Parallel zu ihrem zunehmenden musikalischen Erfolg häuften sich Ehe-Probleme. Die Sängerin sah sich mit häuslicher Gewalt konfrontiert, die zum Teil auch Ikes Drogenkonsum zugeschrieben wurden.

"Geplatzte Lippen, blaue Augen, verrenkte Gelenke, gebrochene Knochen und psychische Qualen wurden zu einem Teil des Alltags", schreibt Turner unter anderem in ihrem 2020 erschienenen Buch "Happiness Becomes You: A Guide To Changing Your Life For Good".

1976 verließ Tina Turner ihren Mann und beantragte die Scheidung. In der neuen Doku gibt die 81-Jährige nun aber an, noch heute unter Flashbacks zu leiden und mit lebhaften Erinnerungen an ihre Gewalterfahrungen mit Ike zu kämpfen zu haben.

Die Hitmacherin verrät, dass sie unter einer Form der posttraumatischen Belastungsstörung leide, die durch die Schläge und zahlreichen Gesundheitsprobleme in den letzten Jahren verursacht wurde.