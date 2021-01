Tiger Woods: Doku enthüllt unbekannte Details über Beziehung mit Elin Nordegren

"Elin hat mir erzählt, dass er sie zuerst nicht besonders beeindruckt hat", sagt Autorin Sandra Sobieraj Westfall über die 41-Jährige in der Doku, die am 10. Jänner Premiere hatte. "Sie hatte ihre Meinung zu Prominenten und die war nicht gut. Und sie ist sehr schüchtern, so dass die Idee, sich dieser Welt anzuschließen, sie nicht ansprach. Und als er sie fragte, hat sie ihn wohl zuerst abgelehnt."

Erst nach einer gewissen Zeit habe das Model zugestimmt, den gebürtigen Kalifornier zu treffen. "Dann war sie allmählich davon überzeugt, dass sie ihm eine Chance geben sollte, und so gingen sie aus", verrät Westfall über die Anfänge von Woods Beziehung mit dem ehemaligen schwedischen Model.

Mit der Zeit habe sich die in Stockholm geborene Nordegren an das Rampenlicht gewöhnt. Schließlich lernte sie, mit der Aufmerksamkeit umzugehen, sagte Elins Freundin. "Sie sagte, das Schwierigste daran sei, sich an das Scheinwerferlicht anzupassen", heißt es über Woods Ex-Frau. "Aber Tiger beschützte Elin sehr liebevoll. Sie sagte, es fühle sich besonders an", sagte Westfall. "Ironischerweise hat das Scheinwerferlicht, das sie zuerst abstieß, sie plötzlich verbunden; so auf die Art: wir gegen den Rest der Welt. Es waren nur die beiden und sie glaubte, es sei alles."