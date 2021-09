"Tiger King"-Star Erik Cowie im Alter von 53 Jahren verstorben

Erik Cowie - Darsteller aus der True-Crime-Serie "Tiger King" - ist laut Medienberichten im Alter von 53 Jahren verstorben. Wie das Promiportal TMZ schreibt, wurde er bereits am Freitag in einer New Yorker Wohnung tot aufgefunden. Details zu den Umständen seines Ablebens sind bislang nicht bekannt. Laut dem Bericht von TMZ gebe es bislang keine "verdächtigen" Hinweise.