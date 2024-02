Tiefer Fall eines Welt-Stars: Kanye West kurz vor dem Bankrott

Eine Zeit lang wirkte es so, als würde sich West von Skandal zu Skandal hanteln - was sich nicht nur negativ auf sein Image, sondern auch auf seine finanzielle Lage ausgewirkt hat.

"Die Nummer eins auf der ganzen Welt", sagte West am Flughafen in Los Angeles, nachdem er vom Super Bowl in Las Vegas zurückgekehrt war. "Ich bin einfach ehrlich zu euch allen. Ich stand zwei Monate vor dem Bankrott und habe alles investiert, was ich hatte", fuhr er fort. "Wir sind nach Italien gezogen. Wir zogen in die Fabriken und überlebten. Wir haben die Absagen überlebt. Wir sind wieder die Nummer 1."

Von falscher Bescheidenheit scheint der Ex-Mann von Kim Kardashian nicht viel zu halten.

Darauf, dass er sich von seinen Kritikern nicht hat unterkriegen lassen, zeigte sich West stolz. Der 24-fache Grammy-Gewinner führte seine "verschiedenen Fähigkeiten" an, mit denen er Gegenreaktionen überwinden könne.