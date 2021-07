Tief gefallen: Was treibt eigentlich 80er-Sexsymbol Kim Basinger?

Sie wollte von klein auf hoch hinaus: Kim Basinger wurde als drittes von fünf Kindern eines Jazzmusikers und einer Synchronschwimmerin, die in Esther-Williams-Filmen mitwirkte, geboren. Das Showbusiness war ihr von Kindesbeinen an vertraut. Basinger nahm Ballettunterricht, gewann Schönheitswettbewerbe und ging Anfang der 70er nach New York, um als Model zu arbeiten und Schauspielunterricht zu nehmen.

Die steile Filmkarriere von Sexsymbol Basinger

1976 zog die damals 23-Jährige nach Hollywood und trat zunächst in TV-Serien wie "Drei Engel für Charlie" auf. Der Durchbruch gelang der 1,71 Meter großen Blondine als Bondgirl in "Sag niemals nie". Mit "9 ½ Wochen" (1986) an der Seite von Mickey Rourke gelangte Basinger quasi über Nacht in die Topliga Hollywoods. Ihr Image als sexy Vamp wurde der ambitionierten Amerikanerin aber schon bald zum Verhängnis. "Sie begann ihre Karriere als Sexsymbol und die Machthabenden in Hollywood konnten sie sich in keiner anderen Rolle vorstellen", zitiert looper.com Casting-Director Ed Johnston.

Mit ihrer Stellung als Sexbombe haderte die junge Basinger und schlug aus diesem Grund sogar die Hauptrolle in "Basic Instinct" aus, die stattdessen Sharon Stone weltberühmt machte. Um ein Haar hätte sie auch die Rolle einer Prostituierten in "L.A. Confidential" abgewiesen.