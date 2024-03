Thomas Gottschalks Ex-Frau Thea: "Liebe tötet langsam"

Thea Gottschalk zeigt ihr Hals-Tattoo

Eines haben der Moderator und seine Ex-Frau aber immer noch gemeinsam: Ihr Faible für exzentrische Looks. Nicht nur Gottschalk blieb seinem Stil immer treu, auch Thea Gottschalk ist für ihre schrillen Outfits und ihr extravagantes Make-up bekannt. Zwar lässt sie sich in der Öffentlichkeit nicht so oft blicken, doch jetzt sorgt Thea Gottschalk mit einem auffälligen Hals-Tattoo auf Instagram von sich reden.

Ein Totenkopf-Tattoo mit dem Schriftzug "Love Kills Slowly" (zu Deutsch: "Liebe tötet langsam"), das mit einem Herz verziert wurde, ziert den Hals der 78-Jährigen - wobei nicht ersichtlich ist, ob es sich dabei um ein abwaschbares Tattoo oder eine dauerhafte Tätowierung handelt. Von Herzschmerz scheint dabei aber nicht die Spur: Thea Gottschalk lächelt auf dem von ihr geteilten Foto vergnügt in die Kamera.