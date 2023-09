"The Voice of Germany" 2023: Neue Coaches, neue Regel

Der frühere Boyzone-Sänger sorgt für eine Premiere: Denn der Ire ("When You Say Nothing At All") versteht kein Deutsch und wird seine Kommentare auf Englisch abgeben. "Es ist echt eine Menge Kopfarbeit", sagte Keating dazu der Deutschen Presse-Agentur.

"Ich habe in einem Ohr einen Knopf, auf dem mir alles auf Englisch übersetzt wird. Und auf meinem anderen Ohr ist mein Deutschtrainer, der mir Dinge zuflüstert. Ich versuche, allen zuzuhören und gleichzeitig darüber nachzudenken, was ich den Talenten nach ihrer Performance sagen will. Das ist Multitasking auf einem ganz anderen Level."

Dabei kennt Keating sich im "Voice"-Universum bestens aus. Er saß bereits bei "Voice Kids" in Großbritannien und "The Voice of Australia" in der Jury, seine Frau Stormy war lange Produzentin dieser Shows. Dass er nun auch die Darbietungen deutscher Lieder bewerten muss, sei für ihn kein Problem.

"Wenn du einen Song in einer anderen Sprache hörst und du dennoch die Emotionen vermittelt bekommst, ist das unglaublich. Du musst gar nicht genau wissen, worum es in dem Song geht. Das liebe ich an der Musik. Sie verbindet uns, unabhängig von der Sprache."