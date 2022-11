"The Crown": Dominic West bat Prinz Harry aus nachvollziehbarem Grund nicht um Rat

Die Fortsetzung von "The Crown" ist seit wenigen Tagen auf Netflix verfügbar und spaltet bereits die Gemüter. Zu kitschig, meinen die einen, überzeugend die anderen. Man bekommt die Schlammschlacht zwischen Charles und Diana zu sehen, das pikante Sextelefonat, als Charles zu Camilla (gespielt von Olivia Williams) sagte, er wolle als ihr Tampon wiedergeboren werden und Dianas ikonisches "Rachekleid". Aber die neue - fünfte - Staffel dreht sich im Guten wie im Schlechten letztendlich um Charles, der darauf wartet, dass seine steife "Mummy" endlich das Zeitliche segnet - was fast schon taktlos ist in Anbetracht der Tatsache, dass die Queen vor zwei Monaten gestorben ist.

Dominik West und Harry sind alte Bekannte

Schauspieler Dominic West, der Prinz Charles spielt, ging eigenen Angaben zufolge in die Dreharbeiten, ohne seinen Bekannten Prinz Harry zu konsultieren. "Ich hielt es nicht für angebracht, ihn anzurufen und ihn um Tipps zu bitten", sagte er während der Premiere der neuen Staffel in London gegenüber dem Promiportal Entertainment Tonight. "Ich habe seit vielen Jahren nicht mehr mit ihm gesprochen", so West.