Viraler "Trennungsplan" von Taylor Swift und Travis Kelce ist eine Fälschung

Die über einjährige Liebesgeschichte von Popstar Taylor Swift (34) und NFL-Star Travis Kelce (34) macht oft Schlagzeilen. Nun sorgt ein angeblicher "Trennungsplan" des Promi-Paares für Wirbel. Dokumente gingen im Netz viral, die einen detaillierten Plan von Kelces PR-Firma für das Liebes-Aus beschreiben sollen. Jetzt feuert die Marketingfirma Full Scope PR in Los Angeles zurück. "Diese Dokumente sind komplett falsch und fingiert", heißt es in einer Mitteilung auf Instagram.

Die Agentur, die Kelce vertritt, habe diese Papiere nicht angefertigt. Sie hätten ihre Rechtsabteilung eingeschaltet, um gegen die Drahtzieher dieser Fälschungen vorzugehen, hieß es in der Mitteilung weiter. Das im Netz zirkulierende Schriftstück trägt den Namen der Firma Full Scope. Darin wird ein "umfassender Medien-Plan" für Kelce nach der Trennung des Paares beschrieben.

Die Pressemitteilung sollte demnach am 28. September veröffentlicht werden. Weiter heißt es darin, dass der Ton der Formulierungen in dem Trennungsschreiben "freundlich und respektvoll" sein werde. Es wird auch ein Entwurf mitgeliefert, der etwa den Satz "Sie bleiben Freunde und wünschen sich gegenseitig das Beste" enthält.

Im Sommer 2023 hatten Swift und Kelce ihre Liebe offiziell gemacht. Die Sängerin und der American-Football-Spieler zeigen sich seither immer wieder sehr verliebt. Kelce spielt für die Kansas City Chiefs in der National Football League (NFL), er gewann mit dem Team drei Superbowls. Nach dem Sieg im vergangenen Februar gingen Kuss-Bilder des Paares um die Welt. Swift ("Shake It Off", "Anti-Hero") überraschte die Fans im Juni bei ihrer "Eras Tour", als Kelce bei einem London-Konzert zu ihr auf die Bühne kam.