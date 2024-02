Was Taylor Swift Freund Travis Kelce beim Siegerkuss zuflüsterte

Der Super Bowl zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers war das meistgesehene Fernsehprogramm in der Geschichte der USA.

Beim dramatischen 25:22 der Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers nach Verlängerung im Super Bowl erreichte auch die Liebesgeschichte des Football-Profis und des Pop-Superstars vor einem Millionen-Publikum in Las Vegas ihren emotionalen Höhepunkt.

Die NFL veröffentliche nun selbst Tonaufnahmen des Gesprächs von Swift und Kelce nach dem Sieg der Kansas City Chiefs. In einem auf X (vormals Twitter) geposteten Clip ist zu hören, wie sich Kelce bei seiner Freundin bedankt. "Danke, dass du gekommen bist, Baby. Danke für die Unterstützung. Danke, dass du um die halbe Welt gereist bist (um hier zu sein)." Swift umarmt Kelce. "Ich kann es nicht glauben. Wie hast du das gemacht?" Kelce: "Du bist die absolut Beste." Sehen Sie das Video hier:

Als Swift ihm kurz zuvor Handküsse zuwarf, grölte Kelce bei der Siegerehrung mit der Vince-Lombardi-Trophy in der Hand einen alten Elvis-Hit ins Mikrofon. "Viva Las Vegas", schrie Sportler nach seinem dritten Super-Bowl-Sieg binnen nur fünf Jahren an der Seite von Quarterback Patrick Mahomes - und gab damit den Startschuss für die ganz große Party, die in einem Nachtclub der Glücksspielmetropole weiterging. "Das ist eine Einmal-im-Leben-Situation und ich durfte das jetzt schon dreimal erleben", sagte Kelce nach dem längsten Super Bowl der Geschichte.