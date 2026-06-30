Sind Taylor Swift und Travis Kelce etwa schon verheiratet?

Die Gerüchteküche um Taylor Swift und Travis Kelce brodelt: Findet die Hochzeit am 3. Juli im Madison Square Garden in New York statt? Oder will das Traumpaar damit nur vom echten Datum und von der tatsächlichen Location ablenken? Nun wird sogar darüber spekuliert, dass der Popstar und der Football-Spieler schon längst verheiratet seien. Das berichtet das Promi-Portal Page Six. Das Gerücht entstand, nachdem am Wochenende prominente Eventplaner und Designer mysteriöse Beiträge auf Instagram veröffentlichten, die auf eine exklusive und besondere Mega-Veranstaltung hindeuteten. Handelt es sich hierbei etwa um die Swift-Kelce-Hochzeit?

Hochzeitsdesigner: „Kann es kaum erwarten zu zeigen, was wir geschaffen haben“ Wie Page Six schreibt, wird das Instagram-Posting von Rishi Patel, einem renommierten Hochzeitsdesigner, als Hinweis gedeutet, dass Swift und Kelce sich bereits heimlich das Ja-Wort gaben. Patel wurde mit dem Paar bereits in der Vergangenheit in Verbindung gebracht. „Heute habe ich 23 meiner Kollegen gefragt, ob sie sich jemals hätten träumen lassen, Teil dessen zu sein, was wir heute geschaffen haben – die einstimmige Antwort war nein“, so Patel in seiner Instagram-Story. Er fügte hinzu: „Das bedeutet mehr, als ich je erklären könnte. Ich kann es kaum erwarten, zu zeigen, was wir geschaffen haben, aber für jetzt bin ich einfach unendlich dankbar für diejenigen, die mir mehr bedeuten, als ich je erklären könnte.“ Für wen er das Event ausrichtete, verriet er jedoch nicht. Ein Insider zu Page Six: „Rishi arbeitet normalerweise mit hochkarätigen Kunden zusammen, aber die Art, wie er darüber spricht, ist sehr ‚Taylor-codiert‘.“

PR-Profi: „Heute Abend war ein Karrierehöhepunkt“ Auch Samantha Roberts, Inhaberin einer erfolgreichen Social-Media-Agentur, die sich auf Hochzeits-PR spezialisiert hat, sorgte mit ihrer Instagram-Story für Spekulationen. Sie schrieb am Wochenende über dieselbe Veranstaltung: „Heute Abend war ein Karrierehöhepunkt. Vor 15 Jahren kam ich nach New York, weil ich Events liebte. Ich träumte davon, eines Tages Veranstaltungen wie die heutige zu machen.“ Unter dem Text verlinkte Roberts die prominente Hochzeitsplanerin Marcy Blum (die bereits für die Hochzeiten von unter anderem LeBron James und Billy Joel verantwortlich zeichnete). Hochzeitsplanerin widerspricht Gerüchten Laut Page Six aber ruderte Blum zurück und nahm den neuesten Gerüchten den Wind aus den spekulativen Segeln. „Es war eine fabelhafte Sommerparty für meinen Lieblingskunden“, sagte sie gegenüber dem Promi-Portal. Das Event hatte nichts mit Swift und Kelce zu tun, betonte sie. „Wir arbeiteten mit unserem bewährten und beliebten Team zusammen“, erklärte Blum. „Rishi für das Design, Olivier Cheng für das Catering, Allan Zepeda für die Fotos. Und es waren viele Prominente dabei: Jerry Seinfeld, die Knicks, die Rockettes und Chris Martin.“ Blum gab zu, dass sie verstehen könne, wieso das hochkarätige Setting „sehr Taylor-mäßig wirken“ würde, dies sei jedoch nicht der Fall. „Leider“. Blum schien tatsächlich die Wahrheit zu sagen: denn ein von ihr später auf Instagram veröffentlichtes Video bestätigte, dass es sich bei dem Event um eine luxuriöse Feier für die Knicks handelte.