Cara Delevingne bestätigt erstmals Beziehung mit Amber Heard
„An diesem Punkt in meinem Leben kann ich sehr gerne sagen, dass ich lesbisch bin“, verriet Supermodel Cara Delevingne im Mai gegenüber Variety, nachdem sie sich zuvor als pansexuell bezeichnet hatte - was bedeutet, sich in Personen völlig unabhängig von deren Geschlecht zu verlieben.
Nun lüftete die Britin ein weiteres Geheimnis. Sie äußerte sich erstmals zu anhaltenden Gerüchten über eine angebliche Affäre mit Schauspielerin Amber Heard während deren Ehe mit Johnny Depp. Eine Behauptung, welche die beiden Frauen jahrelang begleitete - und die Delevingne nun offiziell klarstellte.
Cara Delevingne: Affäre mit Depp-Ex Amber Heard?
Delevingne war zuvor von Depp beschuldigt worden, eine heimliche Romanze mit seiner damaligen Ehefrau gehabt zu haben. Doch das Model sieht die Sache etwas anders. Die 33-Jährige erklärte, dass der „Fluch der Karibik“-Star ihre enge Bindung zu Heard falsch interpretiert habe.
Woher Depps Annahme wohl stammte? Dazu hat Delevigne eine Therorie. Sie meint, der Schauspieler habe eine Affäre angenommen, weil sie und Heard 2013 den Film „London Fields“ drehten, in dem auch Depp einen kurzen Gastauftritt hatte.
„Er drehte den Film auch. Ich glaube, er war ziemlich eifersüchtig. Damals lief nichts zwischen uns“, sagte Delevingne in der neuen Folge des „Louis Theroux Podcasts“ zu Louis Theroux.
Was aber nicht bedeutet, dass die beiden Frauen einander nicht doch näher kamen.
Depp und Heard waren seit 2011 ein Paar und heirateten 2014. Nach 15 Monaten Ehe trennten sie sich 2015 und ließen sich im darauffolgenden Jahr scheiden.
Nach Trennung von Depp „ist es dann wohl passiert“
Nach der Trennung seien Delevingne und Heard tatsächlich eine Art Beziehung eingegangen, wie das Model jetzt bestätigte. Auf Nachfrage von Podcaster Louis Theroux stellte Delevingne klar, dass es sich dabei tatsächlich nicht um bloße Spekulationen gehandelt habe.
„Später, nach ihrer Scheidung, ist es dann wohl passiert“, sagte Delevingne und führte weiter aus: „[Heard und ich] standen uns lange Zeit sehr nahe, und als sie sich dann scheiden ließen, waren wir eng miteinander verbunden.“
Etwas Fixes war es aber wohl nicht. Ihre Romanze mit Heard bezeichnete sie rückblickend als eine Zeit, in der sie und die Schauspielerin „verstrickt“ gewesen seien. Wobei Heard laut Delevingne damals auch andere Beziehungen gehabt haben soll.
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