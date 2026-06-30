Cara Delevingne bestätigt erstmals Beziehung mit Amber Heard

„An diesem Punkt in meinem Leben kann ich sehr gerne sagen, dass ich lesbisch bin“, verriet Supermodel Cara Delevingne im Mai gegenüber Variety, nachdem sie sich zuvor als pansexuell bezeichnet hatte - was bedeutet, sich in Personen völlig unabhängig von deren Geschlecht zu verlieben. Nun lüftete die Britin ein weiteres Geheimnis. Sie äußerte sich erstmals zu anhaltenden Gerüchten über eine angebliche Affäre mit Schauspielerin Amber Heard während deren Ehe mit Johnny Depp. Eine Behauptung, welche die beiden Frauen jahrelang begleitete - und die Delevingne nun offiziell klarstellte. Cara Delevingne: Affäre mit Depp-Ex Amber Heard? Delevingne war zuvor von Depp beschuldigt worden, eine heimliche Romanze mit seiner damaligen Ehefrau gehabt zu haben. Doch das Model sieht die Sache etwas anders. Die 33-Jährige erklärte, dass der „Fluch der Karibik“-Star ihre enge Bindung zu Heard falsch interpretiert habe.

Woher Depps Annahme wohl stammte? Dazu hat Delevigne eine Therorie. Sie meint, der Schauspieler habe eine Affäre angenommen, weil sie und Heard 2013 den Film „London Fields“ drehten, in dem auch Depp einen kurzen Gastauftritt hatte. „Er drehte den Film auch. Ich glaube, er war ziemlich eifersüchtig. Damals lief nichts zwischen uns“, sagte Delevingne in der neuen Folge des „Louis Theroux Podcasts“ zu Louis Theroux. Was aber nicht bedeutet, dass die beiden Frauen einander nicht doch näher kamen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/VALERIE MACON / VALERIE MACON Die Ehe von Amber Heard und Johnny Depp war nur von kurzer Dauer.