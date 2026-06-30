Sorge um Miley-Cyrus-Ex: „Kann weder gehen noch sprechen“

Aktuell plagen Simpson, der sich im August 2020 nach rund zehn Monaten Beziehung von Cyrus getrennt hatte, gesundheitliche Probleme, die nun auch seine musikalische Karriere - zumindest vorübergehend - zum Stillstand bringen.

Der Ex-Freund von US-Sängerin Miley Cyrus war im Finale der Ausscheidungswettkämpfe in Adelaide in 100 Meter Schmetterling als Letzter ins Ziel gelangt. Um zu den Olympischen Spielen nach Tokio zu fahren, hätte er im Finale aber einen der ersten beiden Plätze belegen müssen.

Popstar und Schwimmtalent Cody Simpson hat eine heftige Pechsträhne hinter sich. Nach seiner Trennung von der australischen Olympiaschwimmerin Emma McKeon Anfang 2026 wurde im Juni bekannt, dass sich der Sportler für Olympia nicht qualifizieren konnte.

„Das Universum hat es dieses Jahr echt nicht gut mit mir gemeint“, schrieb der Australier zu einem Foto von sich an Krücken.

Der 28-Jährige teilte am Dienstag eine besorgniserregende Nachricht auf Instagram, in der er erklärte, sich kürzlich einer Stimmbandoperation unterzogen und sich anschließend das Knie ausgekugelt zu haben.

„Erzwungene Ruhe“

„Ein kurzes Update zu mir: Ich habe fast drei Monate lang immer wieder Stimmruhe eingelegt, um ein verletztes Stimmband zu heilen. Wir haben uns für eine Operation entschieden, um die Heilung zu unterstützen“, erklärte Simpson, bevor er hinzufügte: „Dann habe ich mir beim Proben für ein neues Musikvideo das Knie ausgekugelt, und wir mussten die OP verschieben, damit sich mein Knie erholen kann. Ich kann jetzt schon eine Weile nicht gehen oder sprechen, und bis zum Singen und Tanzen wird es auch noch Monate dauern.“

Er habe Körper und Geist jahrelang ununterbrochen an die Grenzen gebracht. Nun müsse er pausieren. Simpson spricht von „erzwungener Ruhe“. Sein Album und seine geplanten Live-Auftritte würden warten müssen.

Doch Simpson gibt sich zuversichtlich: „Ich lasse mich nicht unterkriegen! Ich komme stärker zurück.“

Vom Youtuber zum Popstar

Cody Simpson begann seine Karriere im Alter von elf Jahren mit selbst erstellten Videos auf YouTube. Bald darauf trat Musikproduzent Shawn Campbell, der auch Musik für Stars wie Jay-Z und Missy Elliott geschrieben hat, mit dem Jungstar in Kontakt und nahm mit ihm die Songs „One“ und „Perfect“ auf - was den Anfang seiner Karriere als Musiker markierte.

Parallel gelang es Simpson in Australien, mehrere Kinder-Rekorde im Schwimmen zu brechen und Meisterschaften zu gewinnen. Mit 13 Jahren entschied er sich vorerst für eine Musikkarriere. Im Jahr 2019 wandte sich Simpson wieder dem Wettkampfschwimmen zu. Privat datete er neben Cyrus in der Vergangenheit auch die Models Kylie Jenner und Gigi Hadid. Im Februar wurde seine Trennung von McKeon bekannt, mit der er 2022 zusammengekommen war.