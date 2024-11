Taylor Swift, Tyla: Die großen Gewinner der MTV Europe Music Awards

Bei der Preisverleihung am Sonntag im englischen Manchester, bei der auch der verstorbene Sänger Liam Payne geehrt wurde, erhielt sie vier Trophäen. Sie wurde als beste Künstlerin, für das beste Video wie auch das beste Live-Video und den besten US-Act geehrt. Die südafrikanische Sängerin Tyla folgte mit drei Auszeichnungen für beste Afrobeats, bester R&B und bester afrikanischer Act.

Swift war in insgesamt sieben Kategorien nominiert und stand damit auch an der Spitze der Nominierungen. Sie bedankte sich in einer Videobotschaft bei ihren Fans.