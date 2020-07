"Tatort"-Star Michelle Monballijn liebt "Bachelorette"-Kandidaten

Nach ihrer Trennung von Joachim Masannek ist Schauspielerin Michelle Monballijn nun wieder in festen Händen. Wie jetzt bekannt wurde, ist die 41-Jährige mit Mike Cees (32) zusammen, der sowohl in der “Bachelorette” als auch in der Fernsehshow “Temptation Island” zu sehen war.

Monballijn bestätigt neue Beziehung

Die beiden haben ihre Beziehung gegenüber der Bild bestätigt. "Ja, wir können es verraten und wir sind glücklich damit, dass das Versteckspiel ein Ende hat", zitiert das deutsche Blatt das verliebte Paar.

Bekannt gemacht hat die beiden ein gemeinsamer Freund.

"Wir haben uns über einen gemeinsamen Freund, einen Fotografen kennengelernt", verriet Monballijn. Seit rund fünf Monaten soll sie nun mit dem acht Jahre jüngeren Reality-Star zusammen sein.