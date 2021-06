Christine Wallner: Die Kraftplätze einer starken Frau

Ihren wichtigsten Kraftplatz fand Christine Wallner vor sieben Jahren unter einem Maulbeerfeigenbaum auf einem Hügel zwischen Kilimandscharo und Mount Meru. "Es war ein lebenslanges Vorhaben, in Afrika meine Fähigkeiten als Ärztin und Heilerin armen Leuten zur Verfügung zu stellen", erzählt die 69-jährige Wienerin glückselig auf dem Tretboot. Einen Platz, der ihre Visionen fördere und nicht blockiere, habe sie gesucht und gefunden. Dass sich die von Ex-Casino-General Leo Wallner geschiedene Frau dort auch in einen afrikanischen Farmer verlieben würde, war nicht geplant.

Kraftplätze ziehen sie an. Einer von ihnen ist der naturbelassene Donau-Altarm beim Strandbad Klosterneuburg. Auf der einen Seite historische Kabinen und Badehütteln, auf der anderen der Sandstrand, Schatten spendende Waiden und der Treppelweg entlang der Donau. "Meine Kraftplätze haben mich beflügelt, das zu machen, was ich wollte."

Die Society-Welt hatte sie schon lange hinter sich gelassen. Die quälende Hautkrankheit, die ihr schönes Gesicht jahrzehntelang mit eitrigen Kratern übersäte, ist seit ihrem Abschluss des Medizinstudiums, das sie mit 40 begann und in Windeseile als doppelte Frau Doktor abschloss, auch verschwunden.