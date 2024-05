Tanja Szewczenko in Schock: Kleiner Sohn hatte einen Unfall

Schauspielerin und Ex-Eiskunstläuferin Tanja Szewczenko postete am 1. Mai ein süßes Bild ihres dreijährigen Sohnes Leo auf Instagram. Darauf ist er mit einem Verband rund um den Kopf zu sehen, die Äuglein strahlen aber bereits wieder.

Die 46-Jährige beginnt ihren ausführlichen Instagram-Post mit dem Wort "Triggerwarnung" – und den Satz "Auf dem zweiten Foto seht ihr eine Platzwunde am Kopf …". Was ist geschehen?

Ihr Sohn hatte einen Schutzengel

Tatsächlich ist die Wunde auf der Stirn des Jungen am zweiten Bild sehr tief. Leo habe sich vor kurzem beim Spielen im Garten verletzt und sich besagte Wunde am Kopf zugezogen, berichtet Szewczenko in einer zum Post gehörenden mehrteiligen Instagram-Story. "Viele Vorwürfe" habe sie sich gemacht, gesteht sie unter Tränen. "Ich kann es nicht mehr rückgängig machen."

In der Notaufnahme sei die Wunde genäht worden, die darauffolgenden Tage gab es mehrere ärztliche Kontrollen, so der "Alles was zählt"-Star weiter. Doch Leo hatte Glück im Unglück: Hirnschäden konnten keine festgestellt werden, dem Buben geht es wieder gut. Nach dem Krankenhausbesuch wollte er "schnell wieder spielen", erzählt Szewczenko, die davon überzeugt ist, dass über ihren Sohn "ein Schutzengel" gewacht habe.