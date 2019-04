Sylvie Meis: Überraschende Trennung von neuem Freund

Die gebürtige Niederländerin war von 2005 bis 2013 mit Fußballer Rafael van der Vaart verheiratet. Vergangenen Herbst hatte die gebürtige Niederländerin ihre Verlobung mit Charbel Aouad nach zwei Jahren Beziehung gelöst. Danach datete sie einen niederländischen Arzt und einen spanischen Millionär. Auch diese Beziehungen endeten nach nur wenigen Monaten.

Einer ihrer langjährigen Kollegen, Poptitan Dieter Bohlen, will offenbar wissen, woran diese gescheitert sind. " Dieter Bohlen sagt, ich bräuchte einen 50-jährigen kernigen Typen", hatte Meis im September in einem Interview erzählt. Sie selbst hat aber auch eine Vermutung, warum es bei ihr in der Liebe nicht so recht klappen will.