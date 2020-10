Sylvie Meis über Ehe-Aus: "Krebs beeinflusste meine Beziehung"

"Ich kenne meinen Körper sehr genau, jede kleinste Unstimmigkeit registriere ich sofort. Ich war in unserer Wohnung in Madrid und wollte einen Pullover ins oberste Schrankfach packen. Als ich mich streckte, spürte ich einen Stich an der Seite meiner Brust. Ich wusste sofort: Irgendetwas ist anders. Unternommen habe ich aber noch nichts. Einige Zeit später saß ich nach einer beruflichen Reise erschöpft auf dem Sofa und dachte komischerweise wieder an den kleinen Piks. Automatisch fasste ich an die Stelle und fühlte dort einen Knoten", erinnert sie sich.

Wie sie sich seit ihrer Krebserkrankung verändert habe? "Ich war damals naiver, unbekümmerter. Heute mache ich mir jeden Tag bewusst, dass wir nur ein Leben haben und dieses auch endlich ist. Daher bin ich umso mehr damit beschäftigt, glücklich zu sein", sagt Sylvie Meis, die im September zum zweiten Mal geheiratet und dem deutschen Künstler Niclas Castello in Florenz das Jawort gegeben hat.