Sylvie Meis teilt Fotos von Flitterwochen, doch ein Detail stört ihre Fans

Am 19. September hat Moderatorin Sylvie Meis ihrem Verlobten, Künstler Niclas Castello, in einem Nobelhotel im italienischen Florenz das Jawort gegeben. Ganze vier Tage dauerten die Hochzeitsfeierlichkeiten, bei denen sich Meis in mehreren traumhaften Hochzeitsoutfits präsentierte. Nach der Hochzeit ging es für das frischverheiratete Paar mit dem Boot nach Capri.

Sylvie Meis teilt Fotos aus den Flitterwochen

Inzwischen hat Sylvie Meis auf Instagram Einblicke in die romantische Hochzeitreise gegeben und Fotos von ihrem Aufenthalt auf der italienischen Felseninsel geteilt. Darunter ein Bild, das die gebürtige Niederländerin auf der Terrasse ihres Hotels zeigt, in dem sie und Castello während ihres Honeymoons residierten.

"Der Tag danach", schrieb sie zu einem Bild, das sie entspannt im Morgenmantel zeigt, vor einer malerischen Meereskulisse.