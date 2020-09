Nach Traumhochzeit in die Flitterwochen: Sylvie Meis zeigt hochkarätigen Ehering

"Das allererste Mal, als ich in deine Augen geschaut habe in dieser magischen Nacht in Venedig, wusste ich: Das, was wir haben werden, wird uns unendlich verbinden", teilte die Braut ihrem Ehemann mit. "Du hast mir gezeigt, wie es ist, ein echter Partner in jemandes Leben zu sein. Ich bin so stolz, dass ich dich ab heute meinen Ehemann nennen darf. Ich verspreche es dir: Ich werde für dich die beste Ehefrau sein, die man sich wünschen kann."