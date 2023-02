Trailer: Sylvester Stallone dreht mit seiner Familie Reality-Serie

Paramount+ ver├Âffentlichte dazu ein witziges Video, in dem Stallone als waghalsiger Kletterer an einer in Fels gemei├čelten Nase baumelt, in einem ├╝berlebensgro├čen Gesicht mit Stallones Z├╝gen. Am Ende st├╝rzt er in die Tiefe und landet wohlbehalten im Schnee. Die T├Âchter kommentieren trocken, dass dies f├╝r ihren Vater ganz normal sei. Der Werbespot soll am 12. Februar beim Superbowl der National Football League laufen. Das NFL-Finale z├Ąhlt zu den gr├Â├čten TV-Ereignissen des Jahres in den USA.