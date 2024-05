Swift und Kelce im Liebes-Urlaub: Einblicke in Italien-Villa für 21.000 Dollar pro Nacht

Taylor Swift und Travis Kelce: Details über ihren Italien-Urlaub

Jetzt sind Kelce und Swift abermals in den Urlaub geflogen. Das Paar gönnte sich eine Auszeit in Italien, am Comer See, wo auch die Clooneys ein Ferienhaus haben.

Laut Page Six soll das Liebespaar in der opulenten Villa Sola Cabiati residiert haben, die sich auf dem malerischen Ufergrundstück des Grand Hotel Tremezzo befindet.

Die private Villa verfügt über sechs separate Suiten verfügt und bietet eigentlich Platz für bis zu zwölf Personen. Drei Tage sollen Taylor Swift und Travis Kelce in der exklusiven Unterkunft verbracht haben, die fast 21.000 US-Dollar pro Nacht kostet.