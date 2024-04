Nach erstem Liebes-Hoch: Taylor Swift in Sorge um Beziehung mit Travis Kelce

"The Tortured Poets Department" sei innerhalb eines Tages so oft gestreamt worden wie kein anderes Album, teilte die Streaming-Plattform Spotify mit. Nach weniger als 24 Stunden wurde es laut dem Branchenblatt Variety mehr als 200 Millionen Mal wiedergegeben. Das elfte Studioalbum der Sängerin widmet sich verschiedenen Phasen einer Trennung.

Auch privat läuft es Rund: Swift hat in American-Football-Star Travis Kelce eine neue Liebe gefunden. Nachdem dessen Mannschaft beim diesjährigen Super Bowl den Sieg geholt hatte, gönnte sich das Paar erstmal einen gemeinsamen Luxus-Urlaub auf den Bahamas.

Taylor Swift: Angst, Travis Kelce könnte ihr Ruhm zu viel werden

Doch gerade, weil sich ihre Beziehung mit Kelce so prächtig entwickelt, soll sich Taylor Swift Quellen zufolge Sorgen darüber machen, dass ihr Liebesglück gefährdet sein und sie ihren neuen Partner verlieren könnte.

Die Sängerin soll so verliebt in den Sport-Star sein, dass sie nervös wird, dass etwas schiefgehen könnte, berichten Insider aus Swifts Umfeld gegenüber Page Six.

Dabei soll sich Taylor Swift vor allem selbst Druck machen, ja keine "Fehler" zu begehen.