Verlobungsgerüchte um Taylor Swift und Travis Kelce

Seit der Sport-Star im Juli sein Interesse an Swift öffentlich gemacht hatte, spekulieren Fans über den Beziehungsstatus der beiden. Die Sängerin hatte sich daraufhin Footballspiel der Kansas City Chiefs, Kelces Team, angesehen und gemeinsam mit seiner Mutter Donna in einer Loge gejubelt. Mehrfach unterstützte sie ihn bei Spielen. Die beiden zeigten sich inzwischen auch Hand in Hand und äußerst vertraut. Ihr Privatleben halten sie der Öffentlichkeit dennoch großteils fern.

Persönlichkeit des Jahres

Swift bleibt wohl auch in diesem Jahr auf Erfolgskurs. Das Time-Magazin hatte sie zur Persönlichkeit des Jahres 2023 gekürt. Swift habe in einem schwierigen Jahr voller Spaltung und Dunkelheit "einen Weg gefunden, Grenzen zu überwinden und eine Quelle des Lichts zu sein", erklärte Chefredakteur Sam Jacobs im Dezember zur Begründung. Niemand sonst sei gerade so gut darin, "so viele Menschen zu bewegen".