Susan Sarandon: "Cher hat mir die Rolle in 'Die Hexen von Eastwick' gestohlen"

Schauspielerin Susan Sarandon behauptet, dass ihr Cher jene Filmrolle gestohlen habe, die ursprünglich für sie im Hollywoodklassiker "Die Hexen von Eastwick" vorgesehen war. Sarandon und Cher waren1987 beide neben Michelle Pfeiffer in der Fantasykomödie an der Seite von Jack Nicholson zu sehen - laut Sarandon nur eben nicht in den ursprünglich für sie geplanten Filmrollen.

Susan Sarandon: "Cher hat mir Hauptrolle gestohlen"

Der Film "Die Hexen von Eastwick" handelt von den drei Freundinnen Alexandra Medford (Cher), Jane Spofford (Susan Sarandon) und Sukie Ridgemont (Michelle Pfeiffer), alle um die vierzig, die als Außenseiterinnen in der von konservativen Bürgern bevölkerten Kleinstadt Eastwick in Neuengland leben.

Alex ist Bildhauerin, die Musiklehrerin Jane ist gerade geschieden, und Vielfach-Mutter Sukie schreibt für die Lokalzeitung.

Einmal die Woche treffen sich die Damen zum Kaffeklatsch. Eines Tages kommen sie auf die Idee, gemeinsam einen "Wunschmann" zu erfinden. Jede streut ein Paar "Zutaten" bei. Schließlich wird der Traumprinz herbeigeschworen. Was die drei Freundinnen zu diesem Zeitpunkt nicht wissen: Gemeinsam haben sie magische Kräfte - und so tritt der mysteriöse Daryl van Horne, gespielt von Jack Nicholson, in ihr Leben. Offiziell gibt sich dieser als Kunstsammler aus. In Wirklichkeit ist er jedoch der Teufel in Person.