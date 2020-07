Supermodel Gigi Hadid zeigt erstmals, wie groß ihr Babybauch schon ist

Gigi trägt in dem Video ein aufgeknöpftes Hemd. Der Bildausschnitt erlaubt es allerdings nur, den oberen Ansatz des Bäuchleins zu erkennen. Wie groß dieses tatsächlich mittlerweile ist, kann also weiterhin nur erahnt werden. Lange kann es jedenfalls nicht mehr dauern, bis Hadid und Malik ihr Kind in Händen halten werden. Im Herbst soll es so weit.