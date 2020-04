Schwangerschaft bestätigt: Gigi Hadid soll Mädchen erwarten

Yolanda Hadid bestätigt Schwangerschaftsgerüchte

Gigis Mutter, Yolanda Hadid, bestätigte die Schwangerschaft nun gegenüber dem niederländischen Radiosender RTL Boulevard. "Es läuft gut, aber wir stehen immer noch unter Schock, dass unser kleines Geheimnis an die Presse weitergegeben wurde", erklärte die 56-Jährige.

Geschlecht ein offenes Geheimnis?

Ihre Tochter soll sich Medienberichten zufolge bereits im fünften Monat befinden. Auch das Geschlecht das Babys ist wohl kein Geheimnis mehr. Eine Quelle gab bei TMZ an, dass das Paar ein Mädchen erwartet. "Am Ende des Tages war es dem Paar egal, was es wird, aber jetzt können sie sich auf den Neuzugang vorbereiten, bevor sie ankommt", so der Insider.