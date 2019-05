Streit zwischen Natalie Portman und Moby eskaliert

Musiker Moby (53) wird von Natalie Portmans Fans bedroht. Der Grund dafür: In seiner Biografie "Then It Fell Apart" schreibt der DJ, vor etlichen Jahren eine Romanze mit der 37-Jährigen gehabt zu haben. Danach seien sie befreundet gelieben, so der Musiker.

Portman hatte keine romantischen Absichten

Eine Behauptung, die gar nicht gut bei der Schauspielerin ankam: Die sagte im Interview klipp und klar, Moby 1999 nicht gedatet zu haben. Wie das US-Magazin Harper's Bazaar berichtet, seien die Treffen ihr zufolge mit keinerlei romantischen Intentionen abgelaufen.

"Ich war ein Fan und habe eines seiner Konzerte besucht", so Portman. "Als wir uns nach der Show trafen, sagte er: 'Lass uns Freunde sein'", erzählt sie weiter. Nach dem ersten Zusammentreffen der beiden seien weitere gefolgt. Bis die Mimin sich unwohl gefühlt habe. "Dann merkte ich, dass er ein älterer Mann ist, der sich für mich auf eine Art und Weise interessiert, die sich unangenehm anfühlt."

Sie sei deshalb überrascht gewesen, dass er diese sehr kurze Zeit des Kennenlernens als Dating beschrieb.

Weiters habe Moby in seinem Buch angegeben, Portman sei während der vermeintlichen Romanze 20 Jahre alt gewesen. Zur Zeit, als sie sich mit Moby getroffen habe, sei die Schauspielerin aber jünger gewesen, wie sie gegenüber Harper's Bazaar erklärte. "Ich war ein Teenager. Ich war gerade erst 18 geworden", so Portman.

"In meiner Erinnerung ist Moby ein älterer Mann, der mir gegenüber aufdringlich wurde als ich gerade erst die High School abgeschlossen hatte", fuhr die Mimin fort.