Strandwächter, Sonnencreme und rote Badeanzüge: "Baywatch" ist 30

Der Star-Status von Pamela Anderson führte auch zu allerhand Rivalität am Set. So ließ sich Nicole Eggert etwa mitten in der siebten Staffel die Brüste vergrößern. Als sie danach wieder ans Set kam, weigerte sie sich zuerst, ihre Jacke auszuziehen. “Sie wollte unbedingt die Jacke tragen und wir wussten nicht warum. Dann zog sie sie endlich aus und sie hatte diese gigantischen Doppel-D-Brüste. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich musste anschließend dann Dinge vor sie stellen und sie für den Rest der Episode so gut wie möglich verstecken“, erzählte Produzent Michael Berk.

Immerhin galt das Aussehen bei „Baywatch“ aber auch als sehr wichtig. So durfte etwa keiner der Schauspielerinnen auch nur ein Gramm zunehmen. Grund dafür waren die engen, roten Badeanzüge. Und um Sonnenbrände zu verhindern, wurden 40 Flaschen Sonnencreme im Monat verbraucht.

Spannend: 65 Prozent der „Baywatch“-Fans sind übrigens weiblich. Laut einer Studie schätzen diese die starken weiblichen Charaktere, die gleich wie die Männer behandelt wurden. Und noch etwas für die Ladys: „Aquaman“ Jason Momoa hatte auch eine Rolle in der Serie.