Strahle-Auftritt: So groß sind Jolies Kinder schon

Während sich ihre Adoptivtochter in Sachen Mode an ihrer berühmten Mutter orientiert, ist Shiloh ganz nach Papa Pitt geraten. "Sie sieht aus wie Brad", musste sich Jolie bereits 2007 in einem Interview eingestehen.

Vivienne sieht dagegen ihrer Mama umso ähnlicher. Wie auch ihr Zwillingsbruder Knox ist sie bereits ganz schön groß geworden.

Und auch Maddox und Pax sind mittlerweile zu jungen Männern herangewachsen, die inzwischen ihre eigenen Wege gehen. Vor allem Maddox, der älteste Adoptivsohn des Starpaares ist offenbar dabei, flügge zu werden. Er will schon bald auf Uni gehen und hat bereits angefangen hat zu daten.