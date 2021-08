"Stolzer Vater": So sieht Hugo Egon Balders erwachsene Tochter aus

Zur Person

Hugo Egon Balder wurde 1950 in Berlin geboren, mittlerweile lebt er in Köln und Hamburg. 1970 begann er eine Schauspielausbildung. Bekannt wurde Balder - zuvor schon Moderator bei Radio Luxemburg - in den 80ern und 90ern als Moderator beim jungen Sender RTL. 2019 hat er zum fünften Mal geheiratet.