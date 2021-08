Ramponiertes Image: Johnny Depp wehrt sich gegen Hollywood-Boykott

Hollywoodstar Johnny Depp versucht, nach seiner schmutzigen Trennung von seiner Ex-Frau Amber Heard und seinem nicht weniger skandalträchtigen Prozess gegen eine britische Zeitung, der er vorwarf, ihn nach Heards Vorwürfen der häuslichen Gewalt zu unrecht als "Frauenschläger" bezeichnet zu haben, seinen ramponierten Ruf wiederherzustellen.

Johnny Depp wehrt sich gegen Hollywood-Boykott

In einem Interview beschwerte sich der Schauspieler darüber, dass er von Hollywood boykottiert werde. Gegenüber der Sunday Times sagte er: "Hollywood boykottiert mich? Einen Mann, einen Schauspieler, der in den letzten Jahren in einer unangenehmen und chaotischen Situation war?"

Der 58-Jährige führte seine beruflichen Schwierigkeiten, mit denen er sich zuletzt konfrontiert sah, auf die "Absurdität der Medienmathematik" nach "surrealen fünf Jahren" nach seiner Trennung von Heard im Jahr 2016 inmitten von Vorwürfen häuslicher Gewalt zurück.