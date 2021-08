Johnny Depp erwirkt Sieg vor Gericht: Ex-Frau Heard muss Zahlungen offenlegen

Hollywoodstar Johnny Depp hat im Gerichtsverfahren gegen seine Ex-Frau Amber Heard einen Teilsieg erwirkt: Eine Wohltätigkeitsorganisation muss offenlegen, ob Heard ihr Versprechen gehalten hat, ihre 7-Millionen-Dollar-Scheidungsvereinbarung zu spenden. Die Schauspielerin hatte in der Vergangenheit angegeben, dass sie das Geld, welches sie wegen ihrer Scheidung als Abfindung von Depp bekommen hat, in voller Höhe spenden will. Davon sollten jeweils 3,5 Millionen an ein Kinderkrankenhaus in Los Angeles und an die Organisation American Civil Liberties Union gehen, die sich unter anderem gegen Polizeigewalt einsetzt.

Hat sie gespendet oder nicht? Heard Zahlungen müssen offengelegt werden

ALCU weigerte sich bisher, offenzulegen, ob sie die Zahlung von Amber tatsächlich erhalten hatte. Wie USA Today berichtet, soll dem "Fluch der Karibik"-Star nun von einem Richter aber die Bitte gewährt worden sein, die Organisation dazu anzuweisen, Dokumente freizugeben, um zu bestätigen, ob Heard die Auszahlung aus ihrer Scheidung im Jahr 2017 tatsächlich gespendet hat.

"Herr Depp ist über die Entscheidung des Gerichts sehr erfreut", wird Johnny Depps Anwalt Benjamin Chew zitiert. Heards Anwalt Adam Wolanski verteidigte seine Mandantin mit der Behauptung, dass sie "eine Reihe von Zahlungen bereits geleistet" habe, "um diese Zusagen zu erfüllen."