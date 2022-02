Stolze Mutter: Christina Aguilera teilt seltene Aufnahmen ihrer Kinder

"I will always love you" ist nicht nur ein großer Hit, welcher durch Musik-Ikone Whitney Houston international berühmt wurde, sondern auch der Titel des neuen Videos, welches Sängerin Christina Aguilera auf Instagram mit ihren Fans teilte. Darin zeigte sie stolz mehrere Aufnahmen ihrer beiden Kinder Max Liron (14) und Summer Rain (7).

Christina Aguilera: Süße Liebeserklärung an ihre Kinder

In Europa wurde es in letzter Zeit ein wenig ruhiger um Sängerin Christina Aguilera, die in den Nuller-Jahren gerne mal für den ein oder anderen Skandal sorgte und dank ihrer geballten Stimmkraft für etliche Hits bekannt war. Doch X-Tinas Karriere ist nicht vorbei, denn die 41-Jährige hat einen neuen Markt für sich entdeckt und ist dabei, auch diesen zu erobern - denn seit einigen Monaten präsentiert sie sich nicht nur mit roten statt wie bisher blondierten Haaren, sondern singt nun spanische Musik.