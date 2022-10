Sterbeurkunde der Queen unterscheidet sich von Prinz Philips durch bedeutendes Detail

Prinz Philip war am 9. April im Alter von 99 Jahren in Windsor verstorben. Er war "friedlich entschlafen", wie es in einer Mitteilung des Buckingham-Palastes im Namen der "zutiefst betrübten" Queen hieß. Im Juni darauf hätte Philip seinen 100. Geburtstag gefeiert. Laut dem britischen Hello!-Magazin wurde der Zeitpunkt seines Todes nicht auf dem Totenschein vermerkt.