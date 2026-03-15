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Für welche Filme diese Leerausgänger eigentlich einen Oscar verdient hätten

Johnny Depp, Glenn Close, Bradley Cooper, Amy Adams und Co.: Trotz vieler Nominierungen hat es bei diesen Stars bisher für keinen Oscar gereicht.
Manuel Simbürger
15.03.2026, 05:00

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Johnny Depp bei einer Veranstaltung, er trägt einen Anzug und eine Brille.

Meryl Streep ist der Hollywood-Star mit den meisten Oscar-Nominierungen: 21 sind es mittlerweile, dreimal hat sie bereits gewonnen (für "Kramer gegen Kramer", "Sophies Entscheidung" und "Die Eiserne Lady"). Katherine Hepburn und Jack Nicholson kommen immerhin auf je 12 Nominierungen (und haben vier- beziehungsweise dreimal gewonnen). Leonardo DiCaprio erhielt bisher acht Nominierungen (und wurde 2016 für "The Revenant" unter Standing Ovations ausgezeichnet). 

Dass Schauspielerinnen und Schauspieler also um ein Vielfaches öfter für den begehrten Academy Award (heuer findet die Oscar-Gala am 16. März statt) nominiert werden, als sie ihn tatsächlich gewinnen, liegt in der Natur der Wettbewerbs-Sache. Das mag oft frustrierend für die Schauspieler sein, aber wenn es dann mal klappt, dürfte das der größte Trost sein.

Es gibt allerdings auch Hollywood-Stars, die sich schon mehrfach Hoffnungen auf den Goldbuben machen, ihn aber bisher noch nie mit nach Hause nehmen durften. Wahrscheinlich stellt sich in solchen Fällen nach einiger Zeit tatsächlich Frustration ein.

Hier sind 15 Stars, die trotz oftmaliger Nominierungen den Oscar noch nie gewannen:

  • Bradley Cooper

Nominierungen: 7

  • 2013:  "Silver Linings"
  • 2014: "American Hustle"
  • 2015: "American Sniper"
  • 2019: "A Star Is Born"
  • 2019: "A Star Is Born" (als Produzent für "Bester Film")
  • 2019: "A Star Is Born" (als Drehbuchautor für "Bestes adaptiertes Drehbuch")
  • 2020: "Joker" (als Produzent für "Bester Film")

Hätte den Oscar verdient für: "A Star is Born" als Bester Hauptdarsteller. Eine unerschrockene Darstellung, die sich keine Grenzen setzt. 

Nahaufnahme von Bradley Cooper, der lächelt.

Bradley Cooper

98. Oscars: "Blood & Sinners" schafft Rekord mit 16 Nominierungen

  • Glenn Close

Nominierungen: 7

  • 1983: "Garp und wie er die Welt sah"
  • 1984: "Der große Frust"
  • 1985: "Der Unbeugsame"
  • 1988: "Eine verhängnisvolle Affäre"
  • 1989: "Gefährliche Liebschaften"
  • 2012: "Albert Nobbs"
  • 2019: "Die Frau des Nobelpreisträgers"

Hätte den Oscar verdient für: "Die Frau des Nobelpreisträgers". Close beweist, dass es nicht viele Worte braucht, um viel zu sagen. Sie erhebt hier Minimalismus zur beneidenswerten Kunstform.

Glenn Close auf dem roten Teppich in einem blau-schwarzen Kleid und Handschuhen.

Glenn Close

  • Melissa McCarthy

Nominierungen: 2

  • 2012: "Brautalarm"
  • 2019: "Can You Ever Forgive Me?"

Hätte den Oscar verdient für: keinen der Filme. McCarthy mag eine Naturgewalt auf der Leinwand sein, spielt aber nicht in derselben Liga wie ihre oscarprämierten Kollegen.

Melissa McCarthy lächelt in einem Kleid mit gelben Blumen.

Melissa McCarthy

  • Willem Dafoe

Nominierungen: 4

  • 1987: "Platoon"
  • 2001: "Shadow of the Vampire"
  • 2018: "The Florida Project"
  • 2019: "Van Gogh – An der Schwelle zur Ewigkeit"

Hätte den Oscar verdient für: "Van Gogh". So hypnotisierend und vielschichtig war Dafoe schon lange nicht mehr.

Porträt von Willem Dafoe mit Schnurrbart vor blauem Hintergrund.

Willem Dafoe

  • Michelle Williams

Nominierungen: 5

  • 2006: "Brokeback Mountain"
  • 2011: "Blue Valentine"
  • 2012: "My Week with Marilyn"
  • 2017: "Manchester by the Sea"
  • 2023: "Die Fabelmans"

Hätte den Oscar verdient für: "My Week with Marilyn". Williams ist die personifizierte Parabel auf die Zerbrechlichkeit der menschlichen Seele. Die Rolle der Monroe ist ihr wie auf den Leib geschneidert.

Michelle Williams lächelt auf einem roten Teppich.

Michelle Williams

  • Johnny Depp

Nominierungen: 3

  • 2004: "Fluch der Karibik"
  • 2005: "Wenn Träume fliegen lernen"
  • 2008: "Sweeney Todd –  Der teuflische Barbier aus der Fleet Street"

Hätte den Oscar verdient für: "Fluch der Karibik". Depp erfand mit seinem skurrilen Spiel das Piraten-Genre neu. 

Porträt von Johnny Depp mit getönter Brille.

Johnny Depp

Eine Empfehlung vor der Oscar-Verleihung – und eine Wette

  • Benedict Cumberbatch

Nominierungen: 2

  • 2015: "The Imitation Game – Ein streng geheimes Leben"
  • 2022: "The Power of the Dog"

Hätte den Oscar verdient für: "The Imitation Game". Sein emotional komplexes, nuanciertes Spiel beweist, dass Cumberbatch zu den Größten Hollywoods gehört. 

Porträt von Benedict Cumberbatch mit Fliege.

Benedict Cumberbatch

  • Amy Adams

Nominierungen: 6

  • 2006: "Junikäfer"
  • 2009: "Glaubensfrage"
  • 2011: "The Fighter"
  • 2013: "The Master"
  • 2014: "American Hustle"
  • 2019: "Vice – Der zweite Mann"

Hätte den Oscar verdient für: jede einzelne Rolle. Adams ist die einzige würdige Nachfolgerin von Meryl Streep – vielleicht ja auch, was die Oscar-Nominierungen betrifft?

Nahaufnahme von Amy Adams mit hochgesteckten Haaren und Ohrringen.

Amy Adams

  • Woody Harrelson

Nominierungen: 3

  • 1996: "Larry Flynt – Die nackte Wahrheit"
  • 2009: "The Messenger"
  • 2018: "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Hätte den Oscar verdient für: "Larry Flynt". Harrelson schafft es, faszinierend nahe ans Karikaturhafte heranzukommen, ohne ins Groteske zu schlittern.

Woody Harrelson hält eine Rede bei einer Preisverleihung.

Woody Harrelson

  • Ed Harris

Nominierungen: 4

  • 1996: "Apollo 13"
  • 1999: "Die Truman Show"
  • 2001: "Pollock"
  • 2003: "The Hours – Von Ewigkeit zu Ewigkeit"

Hätte den Oscar verdient für: "Die Truman Show". Als manipulativer TV-Produzent besitzt Harris eine wölfische Aura, die einen lange nach dem Abspann begleitet. 

Ed Harris trägt einen Smoking und lächelt.

Ed Harris

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  • Annette Bening

Nominierungen: 5

  • 1991: "Grifters"
  • 2000: "American Beauty"
  • 2005: "Being Julia"
  • 2011: "The Kids Are All Right"
  • 2024: "Nyad"

Hätte den Oscar verdient für: "American Beauty". Bening spielt hier nicht nur, in manchen Momenten legt sie so viel Kraft und Überzeugung in die Figur, dass es einem fast ungeheuer wird. Für "Being Julia" gilt aber eigentlich das gleiche.

Annette Bening bei einer Veranstaltung mit einer Oscar-Statuette im Hintergrund.

Annette Bening

  • Saoirse Ronan

Nominierungen: 4

  • 2008: "Atonement"
  • 2016: "Brooklyn – Eine Liebe zwischen Welten"
  • 2018: "Lady Bird"
  • 2020: "Little Women"

Hätte den Oscar verdient für: "Lady Bird". Ronan lässt uns in jeder Sekunde an den intimsten Emotionen ihrer Figur teilhaben.

Saoirse Ronan bei den Oscars mit einem hellblauen Federkleid.

Saoirse Ronan

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  • Mark Ruffalo

Nominierungen: 4

  • 2010: "The Kids Are All Right"
  • 2014: "Foxcatcher"
  • 2015: "Spotlight"
  • 2024: "Poor Things"

Hätte den Oscar verdient für: keinen der Filme. Ruffalo ist ein großartiger Schauspieler, aber auf eine tatsächlich Oscar-würdige Darstellung wartet man immer noch.

Mark Ruffalo bei einer Preisverleihung am Rednerpult.

Mark Ruffalo

  • Edward Norton

Nominierungen: 3

  • 1997: "Zwielicht"
  • 1999: "American History X"
  • 2015: "Birdman"

Hätte den Oscar verdient für: "American History X". Norton stürzt sich kopfüber in die schwärzesten Tiefen der menschlichen Seele und holt dabei kein einziges Mal Luft. Einer der größten Oscar-Snubs in der Geschichte der Preisverleihung.

Ein Porträt von Edward Norton.

Edward Norton

  • Michelle Pfeiffer

Nominierungen: 3

  • 1988: "Gefährliche Liebschaften"
  • 1989: "Die fabelhaften Baker Boys"
  • 1992: "Love Field – Liebe ohne Grenzen"
Michelle Pfeiffer posiert vor einem schwarzen Hintergrund mit Logos.

Michelle Pfeiffer

Hätte den Oscar verdient für: "Die fabelhaften Baker Boys". Pfeiffer ließ mit ihrer Performance Erinnerungen an das Goldene Hollywood aufkommen.

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