32 Jahre Glück: Die ungewöhnlichen Anfänge von Michelle Pfeiffers Ehe

In ihrer zweiten Ehe fand Michelle Pfeiffer ihr großes Glück: Nach der Scheidung von Schauspieler Peter Horton im Jahr 1990 adoptierte die "Catwoman"-Darstellerin eine Tochter und heiratete den amerikanischen Filmproduzenten David E. Kelley, dem sie 1994 einen Sohn schenkte. Die beiden führen seit mittlerweile 32 Jahren eine skandalfreie Ehe - eine Seltenheit in Hollywood.

"Letztendlich glaube ich, dass das einzige Geheimnis einer glücklichen Ehe darin besteht, den richtigen Partner zu wählen. Das Leben ist schließlich eine Reihe von Entscheidungen, nicht wahr?", soll Pfeiffer einmal in einem Interview gesagt haben.

Michelle Pfeiffer und David E. Kelley: Die Anfänge ihrer Liebe

Ihren zweiten Ehemann lernte die Schauspielerin 1993 bei einem Blind Date kennen. Doch was macht David E. Kelley zu ihrem Mr. Right?

Vielleicht romantische Gesten wie diese: Nach ihrem ersten Treffen entführte der Produzent seine zukünftige Ehefrau in der darauffolgenden Woche ins Kino, um Bram Stokers "Dracula" zu sehen - was den Anfang einer festen Beziehung markierte. Pfeiffer hatte bereits vor ihrer Begegnung mit Kelley ein Adoptionsverfahren eingeleitet. Im März 1993 adoptierte sie die neugeborene Tochter Claudia Rose - David E. Kelley nahm sich dieser liebevoll an.

"Wir hatten also gleich zu Beginn ein Kind bei uns, und das ist für die meisten Menschen nicht selbstverständlich", sagte Pfeiffer 2007 in einem Interview mit der Zeitschrift Good Housekeeping.