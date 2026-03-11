32 Jahre Glück: Die ungewöhnlichen Anfänge von Michelle Pfeiffers Ehe
In ihrer zweiten Ehe fand Michelle Pfeiffer ihr großes Glück: Nach der Scheidung von Schauspieler Peter Horton im Jahr 1990 adoptierte die "Catwoman"-Darstellerin eine Tochter und heiratete den amerikanischen Filmproduzenten David E. Kelley, dem sie 1994 einen Sohn schenkte. Die beiden führen seit mittlerweile 32 Jahren eine skandalfreie Ehe - eine Seltenheit in Hollywood.
"Letztendlich glaube ich, dass das einzige Geheimnis einer glücklichen Ehe darin besteht, den richtigen Partner zu wählen. Das Leben ist schließlich eine Reihe von Entscheidungen, nicht wahr?", soll Pfeiffer einmal in einem Interview gesagt haben.
Michelle Pfeiffer und David E. Kelley: Die Anfänge ihrer Liebe
Ihren zweiten Ehemann lernte die Schauspielerin 1993 bei einem Blind Date kennen. Doch was macht David E. Kelley zu ihrem Mr. Right?
Vielleicht romantische Gesten wie diese: Nach ihrem ersten Treffen entführte der Produzent seine zukünftige Ehefrau in der darauffolgenden Woche ins Kino, um Bram Stokers "Dracula" zu sehen - was den Anfang einer festen Beziehung markierte. Pfeiffer hatte bereits vor ihrer Begegnung mit Kelley ein Adoptionsverfahren eingeleitet. Im März 1993 adoptierte sie die neugeborene Tochter Claudia Rose - David E. Kelley nahm sich dieser liebevoll an.
"Wir hatten also gleich zu Beginn ein Kind bei uns, und das ist für die meisten Menschen nicht selbstverständlich", sagte Pfeiffer 2007 in einem Interview mit der Zeitschrift Good Housekeeping.
Über die Ehe des Hollywood-Paares ist wenig bekannt. Pfeiffer und ihr Mann sind beide auf ihre Privatsphäre bedacht. Am 9. März machten sie eine seltene Ausnahme, als sie sich bei der New Yorker Premiere von "The Madison" Seite an Seite in der Öffentlichkeit zeigten. Sehen Sie hier den Trailer zum Film:
Als sie vor der Veranstaltung im Jazz at Lincoln Center über den roten Teppich schritten, wirkten Pfeiffer und Kelley auf eine gelassene Art innig.
Auf überschwängliche Liebesgesten verzichteten die US-Schauspielerin und der Schöpfer der Fernsehserien "Picket Fences", "Chicago Hope", "Ally McBeal" und "Boston Legal" - demonstrierten aber Hand in Hand Zusammenhalt.
David E. Kelley überließ die Aufmerksamkeit der Fotografen ganz seiner Frau. Im dunklen Anzug gab er sich modisch zurückhaltend, während Pfeiffer in einer eleganten braunen Lederjacke mit Gürtel und einem khakifarbenen Lederrock wandelnde Extravaganz verkörperte.
Und das ist vermutlich ein weiterer Erfolg ihrer Ehe: Der Produzent beneidete seine Ehefrau nie um ihren Erfolg und unterstützte Pfeiffers Karriere voll und ganz.
"Glücklich verliebt" - selbst nach 32 Ehejahren
Privat mögen sie es bodenständig - so zeigten sich die Schauspielerin und der Produzent anlässlich ihres jüngsten Hochzeits-Jubiläums auf einem Instagram-Foto händchenhaltend von hinten, im Casual-Look. Als Michelle Pfeiffer im November 2025 ihr 32-jähriges Jubiläum mit ihrem Liebsten feierte, bezeichnete sie sich auf Instagram als "Lucky in love" - also glücklich verliebt.
Zu erstem Date überredet
Und das, obwohl die Schauspielerin gar nicht so richtig offen war für eine Partnerschaft, als sie ihren zukünftigen Gatten kennenlernte. Zu ihrem ersten Date musste sie regelrecht überredet werden, wie sie einmal selbst verriet.
Gegenüber Talkmaster Jimmy Fallon erinnerte sich Pfeiffer im Jahr 2022 an ihre Anfangszeit mit David E. Kelley. "Ich war ziemlich nervös", sagte sie. "Und ich hatte ein paar schlechte Blind Dates hinter mir. Ich hatte mir geschworen, nie wieder einen Mann kennenzulernen, und meine beste Freundin sagte: 'Bitte, nur dieses eine Mal, triff diesen Mann, David Kelley.' Und ich sagte: 'Okay.'"
